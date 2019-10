SG Wattenscheid droht Schließung

Bochum (dpa) - Dem Fußball-Traditionsverein SG Wattenscheid 09 droht «die Schließung». Das teilte der frühere Bundesligist und jetzige Regionalligist, über dessen Vermögen am 1. Oktober ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, am Donnerstag mit. «Wir benötigen in den kommenden zehn Tagen Klarheit in Form von Geld, ansonsten muss ich wegen fehlender Liquidität die Massenunzulänglichkeit anzeigen», wurde die eingesetzte Insolvenzverwalterin Anja Commandeur in einer Club-Mitteilung zitiert. «Es ist fünf Sekunden vor Zwölf.»

Von dpa