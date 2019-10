1,4 Tonnen mehr als erlaubt: Transporter «vollgestopft»

Haan (dpa/lnw) - Die Planen über der Ladefläche beulten sich bereits verdächtig nach außen - daher stoppte ein Motorradpolizist am Donnerstag einen Transporter in Haan (Kreis Mettmann). Ergebnis seiner Kontrolle: Der Wagen sei mit Baumaterialien «vollgestopft» gewesen, so die Polizei in einer Mitteilung. Mit 4950 Kilo hatte der Transporter dadurch mehr als 1,4 Tonnen mehr Gewicht als erlaubt.

Von dpa