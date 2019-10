Türkische Offensive: Kurden demonstrieren in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die angekündigte türkische Militäroffensive gegen kurdische Milizen treibt die Kurden in Nordrhein-Westfalen auf die Straße. Bereits in den vergangenen Tagen habe es mehrere friedliche Demonstrationen mit insgesamt mehr als 2000 Teilnehmern gegeben, teilte eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums am Donnerstag in Düsseldorf mit. Dabei seien lediglich vereinzelt verbotene Symbole gezeigt worden.

Von dpa