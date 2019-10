Psychologe: Für Raser Geschwindigkeit eine Herausforderung

Zunehmend würden Leihwagen genutzt, um wenigstens einmal mit einem PS-starken Wagen imponieren zu können. «Da wird viel Geld in die Hand genommen, um für ein Wochenende mal ein solches Auto fahren zu können», sagte Brenner-Hartmann. «Und dann will man das natürlich auch ausnutzen.» Bei dem bis Samstag dauernden zweitägigen Symposium in Bonn diskutieren die rund 350 Teilnehmer über Risikoverhalten im Verkehr.