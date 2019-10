Auto überschlägt sich und erfasst Passantin: schwer verletzt

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Eine 63 Jahre alte Fußgängerin ist in Mönchengladbach von einem sich überschlagenden Auto erfasst und schwer verletzt worden. Auch der 64-jährige Autofahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Autofahrer am Donnerstagabend einem 25 Jahre alten Autofahrer ausweichen wollen, der deutlich zu schnell in eine scharfe Kurve fuhr und dabei in den Gegenverkehr geriet. Der junge Fahrer stand wohl unter Drogeneinfluss.

Von dpa