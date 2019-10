Ermittlungen nach mutmaßlichen Schüssen auf Flüchtlingsheim

Zülpich (dpa/lnw) - Nach den mutmaßlichen Schüssen auf eine Flüchtlingsunterkunft in Zülpich ermittelt die Bonner Polizei wegen des Verdachts einer politisch motivierten Straftat. Wahrscheinlich sei mit einer Softair-Waffe geschossen worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Bei dem Vorfall am Mittwochabend wurde niemand verletzt, lediglich eine Fensterscheibe wurde beschädigt. Drei Bewohnerinnen hatten zwei Knallgeräusche gehört und den Schaden an einer Scheibe des doppelt verglasten Küchenfensters im ersten Stock bemerkt.

Von dpa