Brandsatz in Mönchengladbacher Wohnung geworfen

Mönchengladbach (dpa/lnw) - In Mönchengladbach ist in der Nacht zu Freitag ein Brandsatz in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses geworfen worden. Es sei nicht zu einem Feuer gekommen und niemand sei verletzt worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft. In der Wohnung seien zwei Männer (49/25) und eine Frau (49) gewesen, die dort auch gemeldet seien, sagte eine Sprecherin.

Von dpa