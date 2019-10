Eishockey-Nationalstürmer Müller nach Pause wieder fit

Köln (dpa) - Nach einer beinahe eineinhalbjährigen Verletzungspause ist Eishockey-Nationalstürmer Marcel Müller wieder einsatzfähig. Der 31-Jährige kehrte an diesem Freitag beim Heimspiel der Kölner Haie gegen die Augsburger Panther ins Aufgebot zurück, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga kurz vor Beginn mitteilte. Müller hatte sich in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Mai 2018 eine schwere Knieverletzung zugezogen und war in der ersten Saison nach seiner Rückkehr zu den Kölnern nicht zum Einsatz gekommen.

Von dpa