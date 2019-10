Deutschland und Norwegen seien Freunde in Kunst und Kultur, sagte Kronprinz Haakon (46) am Freitagabend in seiner Rede, die er auf Deutsch hielt. Das sei auch daran zu sehen, dass Edvard Munch (1893-1944) zu seinen Lebzeiten unter anderem in Hamburg lebte.

Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kam zur Eröffnung der Schau. Diese entstand in Kooperation mit dem Munch Museum in Oslo. Sie war dort auch zu sehen. In Düsseldorf beginnt die Ausstellung kurz vor der Frankfurter Buchmesse, wo Norwegen in diesem Jahr Gastland ist. Die Buchmesse startet am 16. Oktober.