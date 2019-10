Warmes Wochenende in NRW: Sonntag bis zu 25 Grad erwartet

Essen (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf ein warmes Wochenende freuen. Bereits am Samstag klettern die Temperaturen im Rheinland bis auf 22 Grad, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen am Mittag sagte. Das Wetter sei allerdings zweigeteilt. Während im Süden des Landes mit hohen Sonnenanteilen zu rechnen sei, sorge eine dichte Wolkendecke im Münsterland für kühlere 16 Grad. Im Norden sei zudem leichter Sprühregen bei frischem Wind möglich. Gegen Abend kommt es nach Angaben der DWD-Meteorologin in der Eifel und im Siegerland aber ebenfalls zu vereinzelten Regenschauern.

Von dpa