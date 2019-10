Segelflieger bleibt in Baumkronen stecken: Insassen gefangen

Porta Westfalica (dpa/lnw) - Ein Segelflieger ist bei einem privaten Rundflug in Porta Westfalica (Kreis Minden-Lübbecke) in 10 bis 15 Meter hohen Baumkronen hängengeblieben. Bereits seit dem frühen Nachmittag säßen die beiden Insassen dort fest, sagte ein Sprecher der Polizei am Spätnachmittag. Die Rettungsmaßnahmen für den 21-jährigen Piloten und seiner 17-jährigen Begleiterin liefen demnach noch. Die Feuerwehr versuchte nach eigenen Angaben, sie zu befreien, was sich jedoch schwierig gestaltete. Wie lange der Einsatz noch andauern sollte, sei noch unklar, sagte ein Sprecher. Zuvor hatte das «Mindener Tageblatt» über das Unglück berichtet.

Von dpa