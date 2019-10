Brand verqualmt Altenheim

Bochum (dpa/lnw) - Eine in einer Durchfahrt brennende Großmülltonne hat am Samstagabend in Bochum die Bewohner eines Altenheims in Gefahr gebracht. Fünf Menschen waren in den Räumen über der Durchfahrt starker Rauchentwicklung ausgesetzt. Feuerwehrleute retteten sie und löschten den Brand. Ein Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus. Der Trakt wurde einem Feuerwehrsprecher zufolge evakuiert. Bewohner aus entfernteren Heimbereichen hatten sich zuvor bereits selbst in Sicherheit gebracht.

Von dpa