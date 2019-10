Mann setzt bei Unkrautbekämpfung Hauswand in Brand

Höxter (dpa/lnw) - Mit Flammen gegen Unkraut hat ein 37-Jähriger in Höxter aus Versehen einen Teil seines eigenen Hauses in Brand gesetzt. Der Mann wollte am Samstagmittag am Hauseingang dem Grünzeug den Garaus machen, verlor aber beim Hantieren mit einem sogenannten Unkrautbrenner die Kontrolle, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zunächst geriet eine Hecke in Brand, wenig später griff das Feuer auf die Hauswand über.

Von dpa