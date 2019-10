Verdächtiger wegen Sex-Straftat an Mädchen in Haft

Stralsund/Essen (dpa/lno) - Im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen sexuellen Missbrauch eines Mädchens in Stralsund ist nun auch der zweite Verdächtige in Untersuchungshaft genommen worden und wird nach Mecklenburg-Vorpommern überstellt. Das erklärte eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg. Der 32-jährige Tatverdächtige war bereits per Haftbefehl gesucht worden und hatte sich am Samstagabend in Essen (Nordrhein-Westfalen) der Polizei gestellt. Dem 32-Jährigen und einem 16-Jährigen werden sexueller Missbrauch einer Minderjährigen in Stralsund am Abend des 8. Oktober vorgeworfen.

Von dpa