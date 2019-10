Polizei: Leiche im Rhein wohl vermisste 25-Jährige

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei der im Rhein in Düsseldorf entdeckten Leiche handelt es sich «mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit» um eine vermisste 25-Jährige. Das sagte ein Sprecher der Bonner Polizei, zwei Tage nachdem Fußgänger den tote Frau entdeckt hatten. Die 25-Jährige war am 3. Oktober aus noch ungeklärter Ursache bei Bonn von einem Hotelschiff gefallen. Die Frau gehörte der Besatzung an und stammte aus Indonesien, sagte der Polizeisprecher. Eine Obduktion zur zweifelsfreien Identifikation stand am Montag noch aus.

Von dpa