Drogensendung führt Fahnder zu tatverdächtigem Händler

Essen (dpa/lnw) - Eine Postsendung mit rund acht Kilogramm Marihuana hat Zollfahnder in Essen auf die Spur eines mutmaßlichen Drogendealers gebracht. Ein 23-jähriger Mann aus Essen sitzt nach Angaben der Zollfahndung wegen Einführung von Drogen und Handeltreibens in Untersuchungshaft. Zwei weitere Tatverdächtige, die vorübergehend festgenommen wurden, sind wieder auf freiem Fuß, wie das Zollfahndungsamt Essen am Montag mitteilte.

Von dpa