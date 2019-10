Polizei-Schuss auf 37-Jährigen: Mann bestätigt Attacke

Bocholt (dpa/lnw) - Der 37-jährige Bocholter, der am Freitagabend von einem Polizisten angeschossen und schwer verletzt wurde, ist erstmals vernommen worden. «Der Verletzte hat dabei angegeben, sich in Erwartung der eintreffenden Polizei mit einem Hammer bewaffnet und damit auf die Beamten zubewegt zu haben», sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Montag laut einer Mitteilung. Der Mann soll zuvor einen Familienangehörigen angegriffen haben. Familienangehörige hätten den Notruf gewählt, weil der Mann «völlig ausgerastet sei», hatte die Polizei mitgeteilt.

Von dpa