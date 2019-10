Brandserie: Prozess gegen Jugendlichen steht an

Aachen (dpa/lnw) - Nach einer Serie von Brandstiftungen vor allem von an Schulen in der Eifel steht von Ende Oktober an ein Jugendlicher wegen Brandstiftung und versuchten Mordes vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, insgesamt sieben Brände gelegt zu haben, wie ein Sprecher des Landgerichts Aachen am Montag mitteilte. Der Jugendliche hatte nach früheren Angaben unter anderem drei Brandstiftungen an seiner eigenen Schule zugegeben. Er besucht demnach ein Gymnasium in Schleiden im Kreis Euskirchen. Dabei war ein Millionenschaden entstanden.

Von dpa