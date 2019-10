Frau schwer verletzt am Straßenrand gefunden

Ratingen (dpa/lnw) - Eine in Ratingen verletzt am Straßenrand gefundene 44-Jährige schwebt weiter in Lebensgefahr. Ihr Zustand sei immer noch kritisch, sie habe deshalb nicht befragt werden können, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Frau aus Oberhausen war am Montagmorgen an einer Bundesstraße in einem Wald entdeckt worden. Die Verletzungen an Kopf und Körper deuteten auf einen Zusammenstoß mit einem noch unbekannten Fahrzeug hin, hieß es. Auch die Angehörigen könnten sich aber nicht erklären, warum sie sich gegen 5.50 Uhr auf dem dunklen Straßenabschnitt zwischen Hösel, Essen und Breitscheid aufgehalten habe, erklärten die Ermittler.

Von dpa