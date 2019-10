Arbeit an Eisenbahnbrücke sorgt für Bahn-Behinderungen

Laut Bahn beginnen die Arbeiten am 25. Oktober und enden am 18. November. Am 7. und 8. November hielten Intercity-Züge teils nicht in Düsseldorf, sondern würden umgeleitet. Auch beim Thalys werde es an dem Wochenende Halteausfälle zwischen Düsseldorf und Essen/Dortmund geben. Die Deutsche Bahn saniert seit Jahren Eisenbahnbrücken.