Gutachter findet weitere Mängel an Gold-SUV

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nachdem die Düsseldorfer Polizei einen goldenen SUV aus dem Verkehr gezogen hat, der mutmaßlich zu grell ist, hat ein Gutachter weitere Mängel an dem BMW X5 festgestellt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur sagte, führe jeder einzelne Mangel «zur Erlöschung der Betriebserlaubnis». Der Besitzer ließ den Wagen am Dienstag nach der Sicherstellung durch die Polizei abholen - mit einem Abschleppwagen.