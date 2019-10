Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen will Zeichen setzen gegen ausbeuterische Arbeitsverhältnisse in Schlachthöfen. Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) stellt heute in Düsseldorf ein neues Beratungsangebot vor, das Betroffenen helfen soll, ihre Rechte und Ansprüche durchzusetzen.

Zwischen Juli und September haben Kontrolleure nach Angaben des Ministeriums in 30 Schlachtbetrieben nach dem rechten geschaut. Dabei habe sich ein langfristiger Trend in der Fleischindustrie bestätigt: In Betrieben mit vielen ausländischen Arbeitskräften mit Werkvertrag finden sich häufiger Verstöße gegen das Arbeitsrecht, die Arbeitssicherheit und das Mindestlohngesetz. In den Schlachthöfen werden häufig Osteuropäer beschäftigt.