Friedrich Nowottny, Willy Brandt und die Smoking-Jacke

Bonn (dpa) - Friedrich Nowottny (90) erinnert sich noch immer an ein peinliches Erlebnis mit Willy Brandt kurz nach dessen Wahl zum Bundeskanzler vor 50 Jahren. Nachdem Brandt am 21. Oktober 1969 als erster Sozialdemokrat zum Kanzler gewählt worden war, trafen sich die Regierungschefs der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) am 1. und 2. Dezember in Den Haag. Nowottny - damals bundespolitischer Korrespondent der ARD in Bonn - wollte Brandt deshalb live in der «Tagesschau» interviewen.

Von dpa