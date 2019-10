Drei Geldautomaten-Sprenger in den Niederlanden festgenommen

Düsseldorf (dpa/lnw) - In den Niederlanden sind am Dienstag drei professionelle Geldautomaten-Sprenger festgenommen werden. Der Ermittlungskommission «Heat» sei es mithilfe von niederländischen Spezialkräften gelungen, mehrere Mitglieder der Bande aus jungen Männern zwischen 20 und 23 Jahren ausfindig zu machen, wie Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt am Mittwoch mitteilten. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft hatte zuvor europäische Haftbefehle für die Verdächtigen veranlasst. Die Festgenommenen sollen nach Deutschland und dort vor Gericht gebracht werden.