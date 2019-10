Schwebebahn lahmgelegt: Mann aus Psychiatrie gefasst

Der Mann war zunächst am Samstagabend wegen eines noch offenen Haftbefehls vor einem Polizisten in Zivil geflohen. Der 31-Jährige kletterte auf das Gerüst der Schwebebahn. Erst nach langem Zureden eines Polizisten kam er herunter. Der 31-Jährige wurde dann in eine psychiatrische Einrichtung gebracht, aus der er in der Nacht zu Montag wieder floh.

Ob es sich bei ihm um den Mann handelt, der Mitte September an einer Station mit einem Nothammer die Fensterscheibe einer Schwebebahn eingeschlagen hatte und auf dem Fenster geklettert war, hatte die Polizei offen gelassen.