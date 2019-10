Stehlende Kinder führen Polizei zu gesuchtem Straftäter

Duisburg (dpa/lnw) - Zwei Kinder sind in Duisburg von der Polizei beim Stehlen von Spielzeug erwischt worden - und haben die Beamten dadurch auf die Spur ihres kriminellen Vaters gelockt. Eine Verkäuferin hatte die acht und zehn Jahre alten Jungen am Dienstag dabei beobachtet, wie sie Spielzeug aus Verpackungen auspackten, Etiketten abknibbelten und es in ihren Rucksäcken verstauten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Von dpa