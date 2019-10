Pistolenteile-Schmuggel aus Fabrik: Prozess gestartet

Fünf weitere Männer sitzen mit dem Deutsch-Portugiesen auf der Anklagebank. An einen von ihnen hatte der 47-Jährige seit 2016 etwa 70 Waffen verkauft. Der 27-Jährige aus Menden soll sie dann in kriminelle Kreise weitergereicht haben. Immer wieder waren die nicht registrierten Pistolen danach bei Razzien sichergestellt worden. So sollen einzelne Waffen nach Ermittlerangaben auch bei drei versuchten Tötungsdelikten in der Hagener Rockerszene verwendet worden sein. Einem der angeklagten mutmaßlichen Abnehmer der Waffen wird auch Drogenhandel zur Last gelegt, ein weiterer soll in Unna eine Waffenwerkstatt und regen Handel betrieben haben.