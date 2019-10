Mann stellt in Wohnung Dopingmittel her: Lager bei Mutter

Essen/Frankfurt (dpa) - Ein 38-Jähriger hat im Kreis Recklinghausen in seiner Wohnung und in der Wohnung seiner Mutter illegale Dopingmittel hergestellt und gelagert. Wie das Zollfahndungsamt Essen am Donnerstag mitteilte, fanden die Beamten in seiner Wohnung in Marl eine kompletten Laborausrüstung zur Herstellung von Steroiden.