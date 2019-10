Gladbach hofft auf Lainer: Stindl nach sechs Monaten zurück

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hofft im Top-Spiel bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auf den Einsatz von Stefan Lainer. Der Rechtsverteidiger könnte nach seiner im letzten Ligaspiel gegen den FC Augsburg erlittenen Verletzung am Sprunggelenk ins Team zurückkehren. «Bei ihm haben wir große Hoffnung, aber es gibt noch kein endgültiges Signal», sagte Trainer Marco Rose am Donnerstag. Für den ebenfalls im Augsburg-Spiel verletzten Innenverteidiger Matthias Ginter (Schulter) kommt die Partie hingegen wohl zu früh. «Aber die Tendenz ist positiv», meinte Rose. Eventuell steht der Nationalspieler nächste Woche Donnerstag beim Europa-League-Spiel in Rom wieder im Kader.

Von dpa