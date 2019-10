Vier junge Männer wegen Gruppenvergewaltigung in Haft

Aachen (dpa/lnw) - Nach einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau in Aachen hat die Polizei vier junge Männer festgenommen. Die 18- bis 20-jährigen Tatverdächtigen sitzen nach Polizeiangaben von Donnerstag in Untersuchungshaft. Sie sollen die junge Frau am frühen Dienstagmorgen in der Aachener Innenstadt vergewaltigt haben. Aufmerksame Zeugen sprachen die leichtverletzte Frau an und riefen die Polizei. Die identifizierte die polizeilich bekannten Männer über Kameraaufzeichnungen. Einige Stunden später wurden sie festgenommen. Drei der Tatverdächtigen sind laut Polizei deutsche Staatsbürger, einer hat demnach die nigerianische Staatsbürgerschaft.

