Ehefrau noch nicht da: Mann stellt sich vor S-Bahn

Essen (dpa/lnw) - Ein Mann soll nach Polizeiangaben von Freitag in Essen eine S-Bahn an der Abfahrt gehindert haben, weil seine Ehefrau noch nicht da war. Die Bahn stand den Angaben nach am Vortag am Bahnhof Essen-West abfahrbereit, als der 34-Jährige vom Lokführer verlangt haben soll, auf seine Frau zu warten. Nachdem der Lokführer aber keine Bereitschaft zeigte, soll der Mann auf die Gleise geklettert sein und sich vor die Bahn gestellt haben, bis seine Frau kam. Dann fuhren sie gemeinsam in der Bahn weg. Aber schon beim nächsten Halt griff die alarmierte Bundespolizei zu. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Störung öffentlicher Betriebe eingeleitet.

Von dpa