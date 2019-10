Warnung vor Koffein-Pulver: Staatsanwaltschaft ermittelt

Köln (dpa/lnw) - Nach einer Anzeige der Stadt Köln gegen den Hersteller eines Koffein-Pulvers ermittelt die Staatsanwaltschaft. «Die Ermittlungen dauern an, gegebenenfalls wird es Folgemaßnahmen geben», sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Freitag. Nähere Angaben wollte er dazu nicht machen. Die Stadt hatte am Donnerstag mitgeteilt, sie habe die Staatsanwaltschaft aufgefordert, bei dem Hersteller des Nahrungsergänzungsmittels eine Durchsuchung zu veranlassen, da dieser die Kooperation verweigere. Der Geschäftsführer der Kölner Firma wollte auf dpa-Anfrage am Freitag keine Stellungnahme abgeben.

Von dpa