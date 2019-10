Demnach zerstörten drei mit Sturmhauben maskierte Männer am frühen Sonntagmorgen nicht nur den Geldautomaten, sondern verursachten mit der Sprengung gleichzeitig erhebliche Schäden am Verbrauchermarkt. Das Gebäude sei wegen Einsturzgefahr abgesperrt worden. Die weitere Spurensicherung könne erst am Montag fortgesetzt werden.

Die Höhe des erbeuteten Geldbetrags stehe noch nicht fest, berichtete die Polizei. Der Gesamtschaden liege aber «mindestens im sechsstelligen Euro-Bereich». Die Sparkasse Westmünsterland hat für Hinweise, die zur Ergreifung der mit einem Audi geflüchteten Täter führen, 5000 Euro Belohnung ausgesetzt.