Iserlohn (dpa/lnw) - Ein mit vier Menschen besetztes Auto ist in Iserlohn (Märkischer Kreis) am Sonntag auf der regennassen Autobahn 46 ins Schleudern geraten, gegen eine Leitplanke geprallt und in Brand geraten. Anschließend blieb der völlig demolierte Wagen liegen und der zerquetschte Motorraum fing Feuer, wie die Polizei mitteilte.

Von dpa