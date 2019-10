Nach Warnstreik wieder normaler Flugbetrieb an NRW-Airports

Köln (dpa/lnw) - Nach einem Warnstreik bei Lufthansa-Töchtern ist der Flugbetrieb an großen NRW-Airports am Montag wieder planmäßig abgelaufen. «Wir gehen davon aus, unseren Kunden heute weitestgehend wieder das normale Flugprogramm anzubieten», sagte eine Eurowings-Sprecherin am Montag.