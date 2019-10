Polizei nimmt sechs Männer fest, Waffen entdeckt

Mülheim/Ruhr (dpa/lnw) - In einem Wohngebiet in Mülheim an der Ruhr hat die Polizei sechs Männer festgenommen, von denen mindestens einer eine Pistole bei sich getragen haben soll. Im Kleinbus der Gruppe fanden die Beamten neben einer scharfen Schusswaffe mehrere Schlag- und Stichgegenstände sowie Betäubungsmittel, teilte die Polizei am Montag mit. Laut «Bild»-Zeitung sollen die Männer ein Ex-Mitglied der «Hells Angels» bedroht haben. Ein Polizeisprecher wollte das weder bestätigen noch dementieren.

Von dpa