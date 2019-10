Laschet: Olympia in NRW als Signal

Laschet bezeichnete München 1972 mit seinem Verkehrskonzept, Barcelona 1992 mit der verbesserten Lebensqualität in der katalanischen Metropole und London 2012 mit der Stadterneuerung im Osten der Stadt als Vorbilder für Olympische und Paralympische Spiele in NRW. Der Regierungschef kündigte eine verantwortungsvolle Finanzierung an. Genauere Angaben darüber will die Initiative in sechs bis acht Monaten vorlegen.

Laschet erhofft sich nach den verlorenen Referenden in München (Winter 2022) und Hamburg (Sommer 2024) in seinem Land «eine breite Unterstützung der Bevölkerung». Er wies auf eine massive Förderung des Breitensports an, die zur Akzeptanz des Olympia-Konzepts beitragen soll.