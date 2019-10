Vertragsverlängerung perfekt: Hennings bleibt in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf setzt weiterhin auf Rouwen Hennings. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wurde der Vertrag des Torjägers zunächst um ein Jahr verlängert und kann sich zudem per Option maximal um weitere zwei Jahre verlängern. Dafür muss der 32-Jährige auf eine bestimmte Anzahl an Spielen kommen. Hennings, der seit 2016 für Fortuna spielt, bestritt am vergangenen Wochenende sein 100. Ligaspiel für die Düsseldorfer und erzielte in dieser Zeit 34 Tore.

Von dpa