Hundewunder: Hündin bringt grünen Welpen zur Welt

Wermelskirchen (dpa/lnw) - Grünschnabel auf vier Pfoten: In Wermelskirchen im Rheinisch-Bergischen Kreis ist in einem Wurf weißer Golden-Retriever-Welpen ein mintgrüner Baby-Hund zur Welt gekommen. Die Augen hatte die Kleine wie ihre Geschwisterchen zwar noch zu, im Schreien nach Hunde-Mama «Melody» ließ sie sich aber nichts vormachen. «Ich hatte mir erst Sorgen gemacht», sagte «Melodys» Besitzerin Joanna Justice. Die 43-Jährige war bei der Hausgeburt in der Nacht auf den vergangenen Mittwoch mit dabei. «Alle neun Welpen seien aber wohl auf».

