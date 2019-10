Opfer mitgeschleift: Richter zweifelt an Vorgeschichte

Aachen (dpa/lnw) - Ein 40-Jähriger, den zwei Männern mit Vollgas an einem Kleintransporter mitgeschleift haben sollen, hat im Prozess gegen die beiden ausgesagt. Die 36 und 37 Jahre alten Angeklagten hätten ihn an der Eifeler Urfttalsperre mit einem dicken Tau an einen Kleintransporter gebunden. Dann hätte erst der eine und nach einem Fahrerwechsel der andere Vollgas gegeben. Zudem berichtet das Opfer von seinen Qualen: Er habe sich an dem Seil gedreht und überschlagen, habe vor Schmerzen geschrien. Dann habe er sich tot gestellt, damit die beiden Angeklagten aufhörten.

Von dpa