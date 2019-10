Verfolgungsfahrt: Streifenwagen kollidiert mit Fluchtauto

Essen (dpa/lnw) - Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Raser in Essen mit seinem Auto von einem Streifenwagen gerammt worden und gegen einen Mast gestoßen. Der Fahrer hatte bei der Verfolgungsjagd in der Nacht zum Dienstag an einer Kreuzung abrupt gebremst, um abzubiegen, der Streifenwagen konnte nicht mehr ausweichen. Nach der Kollision sei der Fluchtwagen gegen den Mast gestoßen, teilte die Polizei mit. Der verletzte Fahrer wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa