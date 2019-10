In Pizzeria Aschenbecher und Stühle auf Betreiber geworfen

Rheine (dpa/lnw) - Sie schlugen zu und warfen Aschenbecher und Stühle: Mehrere Männer sollen in einer Pizzeria in Rheine den Besitzer sowie dessen Frau und Sohn attackiert und leicht verletzt haben. Die Männer hätten nach Schilderung des Betreibers zuvor versucht, in die Privaträume zu kommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als dies nicht gelungen sei, hätten sie die Familie angeriffen. Nach dem Vorfall am Montagabend flüchtete die Gruppe.

Von dpa