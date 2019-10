Polizeieinsatz: Pärchen pöbelt Hochzeitspaar vor Rathaus an

Stolberg (dpa/lnw) - Unschöne Szenen nach einer Hochzeit im Stolberger Rathaus: Ein betrunkenes Pärchen hat das Brautpaar bepöbelt, als es nach der Trauung auf die Straße getreten ist. Die Situation eskalierte so sehr, dass die Festgesellschaft die Polizei rief, die mit großem Aufgebot anrückte. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, hatten die beiden Betrunkenen die Brautleute am Dienstag ohne sichtbaren Grund regelrecht verfolgt und weiter beschimpft. Als Gäste die Beamten riefen, kam es gleichzeitig zu einem Gerangel, nachdem die Pöbelnden nicht abgezogen waren. «Es war keine Massenschlägerei», stellte die Sprecherin klar.