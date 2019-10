Lebenslange Haft für Raubmord in Krefeld

Krefeld (dpa/lnw) - Ein 60-Jähriger ist als Raubmörder in Krefeld zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Rentner habe seinen gehbehinderten Nachbarn und langjährigen Freund heimtückisch und aus Habgier umgebracht, sagte der Vorsitzende Richter am Mittwoch. Als er mit einem Messer zugestochen habe, sei der 69-Jährige samt Rollator umgestürzt. «Dann stach er so lange auf ihn ein, bis er sich nicht mehr rührte.»