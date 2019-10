Ceconomy gibt sich optimistischer

Düsseldorf (dpa) - Dank einer besser als erwartet ausgefallenen operativen Geschäftsentwicklung in Spanien, Italien und Deutschland im vierten Quartal blickt Ceconomy nun optimistischer auf das Geschäftsjahr. Das Ergebnis dürfte zum Vorjahr unverändert ausfallen, teilte der vor allem durch seine Elektronikketten Media Markt und Saturn bekannte Konzern am Mittwochabend in Düsseldorf mit. «Im vergangenen Geschäftsjahr haben wir spürbare Fortschritte erzielt. Dennoch ist klar, dass wir unsere Strategie weiterentwickeln und konsequent umsetzen müssen», sagte der vorläufige neue Vorstandschef Bernhard Düttmann.

Von dpa