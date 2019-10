Debatte um muslimische Jungen als «Bildungsverlierer»

Dortmund (dpa/lnw) - Muslimische Jungen und Jugendliche sind nach Einschätzung des Forschers Ahmet Toprak «Verlierer» bei Bildung und Integration. Die Ursache dafür sei hausgemacht - liege in Fehlern bei der Erziehung in vielen Elternhäusern, schilderte der türkischstämmige Erziehungswissenschaftlers von der Fachhochschule Dortmund. In «konservativen muslimischen Milieus» würden vielfach Machos herangezogen, denen Eltern keine Grenzen setzten und denen Orientierung fehle, heißt es in seinem Buch «Muslimisch, Männlich, Desintegriert».

Von dpa