Atempause am Immobilienmarkt: Neuvertragsmieten stagnieren

Hamburg/Köln (dpa/lnw) - Nach Jahren kräftig steigender Mieten verzeichnen Immobilienexperten eine Atempause für Wohnungssuchende, wie etwa in Köln. Im dritten Quartal stagnierten die Neuvertragsmieten im Bundesschnitt gemessen am Vorquartal, wie der Immobilienspezialist F+B am Donnerstag in Hamburg mitteilte. In einigen der 50 teuersten Städte Deutschlands habe es gar Rückgänge gegeben, so das Institut, das Daten für Mietspiegel erstellt sowie Städte und Gemeinden berät.

Von dpa