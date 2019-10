Beim ersten Mal grinste sie noch: Raserin drei Mal geblitzt

Euskirchen (dpa/lnw) - Unter der Überschrift «Raserin verging das Lachen» hat die Polizei Euskirchen am Donnerstag den Fall einer scheinbar unverbesserlichen Autofahrerin publik gemacht: Binnen zehn Tagen wurde sie drei Mal geblitzt. Beim ersten Mal habe sie noch gegrinst, so die Polizei. Beim dritten Fall nicht mehr: «Dank der gestochen scharfen Fotos ist deutlich zu erkennen: Ihr Anfangslachen hatte sie innerhalb von zehn Tagen deutlich verloren», so die Polizei.

Von dpa