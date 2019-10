Spielhallenbesucher von Männern mit Hiebwaffe attackiert

Duisburg (dpa/lnw) - Zwei Männer sind mit einer Hiebwaffe in eine Duisburger Spielhalle gestürmt und haben einen 34-Jährigen damit schwer verletzt. Der 20 Jahre alte mutmaßliche Täter und sein 26-jähriger Komplize seien mit dem «beilähnlichen Gegenstand» zielstrebig auf ihn zugelaufen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Ältere habe ihn damit dann an Kopf und Rücken verletzt, hieß es weiter. Das Opfer kam in ein Krankenhaus und wurde dort notoperiert.

Von dpa