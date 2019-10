Waschmittel statt Euros? Richter glauben Legende nicht

In dem bemerkenswerten Fall ging es um einen Geldkoffer der Bundesbank. In diesem sollte aus Sicht der Sparkasse eigentlich das Bargeld gewesen sein. Die Kassiererin gab allerdings gegenüber ihrem Arbeitgeber an, in dem verplombten Koffer lediglich Waschpulver und Babynahrung vorgefunden zu haben. Sie bestritt, das Geld genommen zu haben. Die Sparkasse glaubte ihr nicht und setzte 2016 sie vor die Tür.

Die Mitarbeiterin klagte dagegen und bekam zwischenzeitlich sogar Recht. Im Frühjahr kippte das Bundesarbeitsgericht diese Entscheidung jedoch wieder und verwies den Fall zur erneuten Verhandlung zurück an das Landesarbeitsgericht. Nach dem Urteil von diesem Donnerstag ist die Revision vor dem Bundesarbeitsgericht nicht zugelassen. Dagegen kann die Klägerin aber Beschwerde einlegen.

In einem Strafprozess wurde die Kassiererin in erster Instanz bereits wegen Untreue zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Dagegen hat sie Berufung beim Landgericht eingelegt.